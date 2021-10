Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Opferstock beschädigt + 4 Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Opferstock beschädigt

Am Sonntag, 03. Oktober, um 13 Uhr, warf jemand im Vorraum der Katholischen Kirche in der Ritterstraße den Opferstock auf den Fußboden. An dem leeren Plexiglasbehälter entstand ein Schaden. Andere Besucher der Kirche sahen nur noch, wie eine schwarzhaarige Person zu dieser Zeit die Kirche verließ. Eine nähere Beschreibung dieser Person war den Zeugen leider nicht möglich. Sachdienliche Hinweise hierzu bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder den Schutzmann vor Ort in Neustadt, Tel. 06692 8936.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg -Porsche und BMW Kombi kollidierten - Zeugen gesucht!

Beim Abbiegen von der Gisselberger Straße zur Stadtmitte kollidierten ein schwarzer Porsche und ein schwarzer BMW Kombi. Der Porschefahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten fort. Am BMW entstand hinten links ein Schaden von mindestens 1700 Euro. Der Porsche müsste vorne rechts beschädigt sein. Der Unfall passierte am Mittwoch, 06. Oktober, um 14.25 Uhr. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wer kann den Porschefahrer bzw. die Porschefahrerin beschreiben? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Wohnmobil angefahren - Verursacher flüchtete

Am Mittwoch, 29. September, um 09 Uhr stellten die Besitzer einen Unfallschaden an ihrem Wohnmobil fest. Der Schaden ist hinten links und beläuft sich auf etwas über 1800 Euro. Bislang ergaben sich keine Hinweise zum verursachenden Fahrzeug. Das weiße Fiat Bürstner Wohnmobil stand ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand in der Straße Am Hainpark. Möglicherweise war der Unfall ebenfalls am Mittwochmorgen. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann sachdienliche Angaben dazu machen? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Gladenbach - Unfall beim Gemeindehaus - Polizei sucht dunklen Pkw mit auffälliger Heckscheibenbeschriftung

Nach einem Unfall auf dem Parkplatzgelände Gemeindehaus/Europaschule (Dr. Berthold-Leinweber-Straße) am Montag, 04. Oktober, um 08.55 Uhr sucht die Polizei nach Unfallzeugen und bittet um Hinweise zum beteiligten Auto. Zur Unfallzeit stand ein Reisebus links vom Parkplatz auf der Busspur und es befanden sich zahlreiche Schüler und Eltern in unmittelbarer Nähe. Ein blauer VW Golf Plus parkte rückwärts aus. Die Fahrerin beabsichtigte über die Kehlnbacher Straße weiterzufahren. Der gesuchte dunkle Pkw befand sich zeitgleich zwischen den Parkplätzen des Gemeindehauses und der Europaschule in einem Wendevorgang. Im Zuge dieser Fahrmanöver kam es zur Kollision. Vermutlich die Anhängerkupplung des gesuchten Autos beschädigte die Beifahrertür des Golfs. Der Anstoß war deutlich hörbar. Trotz Blickkontakts fuhr die Fahrerin des gesuchten Autos weiter. Bei dem Auto, eventuell ein VW Passat Kombi, fiel die große weiße Beschriftung auf der Heckscheibe auf. Aus dem Auto soll zuvor ein jüngeres Kind ausgestiegen sein. Am Steuer saß eine als korpulent beschriebene Frau mit längeren, dunklen Haaren und Brille. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann aufgrund der Beschreibung sachdienliche Hinweise zum gesuchten Auto und der Fahrerin geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Flucht nach Parkplatzrempler

Bei einem Ein- oder Ausparkmanöver auf dem Parkplatz eines Geldinstituts am Krummbogen entstand an einem grauen Audi A4 Kombi hinten links ein geringer Schaden. Neben dem Auto stand ein verlassener grauer Golf mit einem korrespondierenden Schaden vorne rechts. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum Unfallhergang und zum Verhalten des Golffahrers bzw. der Golffahrerin machen? Nach bisherigem Wissen war der Unfall am Mittwoch, 06. Oktober, zwischen 09.15 und 13.15 Uhr. Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

