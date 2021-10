Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Frau bedrängt - Kripo Marburg sucht wichtige Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Zur endgültigen Klärung eines Geschehens sucht die Kriminalpolizei Marburg nach zwei möglichen Zeugen. Dabei handelt es sich um Radfahrer, die am Sonntag, 26. September, gegen 22.45 Uhr, auf dem Radweg entlang der Lahn vom Parkplatz am Aquamar vorbei am Northhampton-Park zur Weidenhäuser Brücke/Lahnterrassen fuhren.

Gegen 00.30 Uhr erschien eine 29 Jahre alte, erheblich unter Alkoholeinfluss stehende Frau bei der Kriminalpolizei und zeigte an, von vier jungen Männern bedrängt worden zu sein. Die Mund Nasen Bedeckung und Handschuh tragenden jungen Männer hätten sie dabei auch umringt, ohne jedoch einen Körperkontakt herzustellen. Nach eigenen Angaben nutzte sie die Ablenkung durch die vorbeifahrenden Radfahrer zur Flucht. Die Männer verfolgten die weglaufende Frau nicht. Sie konnte die Männer nicht weiter beschreiben. Der Vorfall soll gegen 22.45 Uhr auf dem Trojedamm nahe dem Spielplatz des Northampton-Parks gewesen sein. Die Kripo bittet die Radfahrer dringend, sich unter Tel. 06421 406 0. zu melden.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell