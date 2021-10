Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Bewusstloser Mann mit Kopfverletzung - Polizei bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Am Freitagabend, 01. Oktober, gegen 22.45 Uhr, lag ein Mann tief bewusstlos und mit einer Kopfverletzung nahe dem Fußgängerüberweg in Höhe von dem Eiscafé in der Ketzerbach. Der 56 Jahre alte Marburger befindet sich nach wie vor nicht ansprechbar auf der Intensivstation. Die bisherigen Ermittlungen, insbesondere das Verletzungsbild, der übrige körperliche Zustand und die Umstände am Fundort deuten gegenwärtig auf ein Sturzgeschehen hin. Um ein Fremdverschulden gänzlich auszuschließen, sucht die Polizei nach Zeugen. Die Mitteilung über den bewusstlosen und verletzten Mann erreichte die Polizei am Freitag, 01. Oktober, um 22.45 Uhr. Eine Autofahrerin hatte ihn bemerkt und über den Notruf gemeldet. Der Verletzte trug an dem Abend insgesamt dunkle Kleidung, eine dunkelblaue Jogginghose, einen schwarzen Pullover und eine schwarze Fleecejacke ohne Kapuze. Wer war Freitagabend vor 22.45 Uhr in der Ketzerbach und hat den Mann gesehen? Wer hat ein Geschehen beobachtet, dass mit der anschließenden Auffindesituation des Mannes zusammenhängen könnte? Wem ist der Mann eventuell vorher durch sein Verhalten oder seinen Zustand aufgefallen? War der Mann alleine oder in Begleitung unterwegs? Sachdienliche Hinweise bitte an die Ermittlungsgruppe der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell