POL-LB: Böblingen: VW angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots)

Aus dem Staub gemacht hat sich ein unbekannter Autofahrer, nachdem er am Donnerstag zwischen 05:00 und 15:15 Uhr in der Hohe Straße einen geparkten VW Passat angefahren und dabei etwa 4.000 Euro Sachschaden angerichtet hatte. An dem beschädigten Auto fanden Polizeibeamte blaue Lackantragungen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

