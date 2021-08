Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ergänzung zur Pressemitteilung vom 15.08.21, 11:00 Uhr: Ludwigsburg: Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden nach Rotlichtmissachtung

Ludwigsburg (ots)

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Samstag, 14. August 2021, gegen 15:00 Uhr an der Einmündung der Porschestraße in die L 1133 ereignete. Wie wir berichteten, war eine 18-Jährige mit ihrem Opel von der Porschestraße nach links auf die Landesstraße in Richtung Tamm eingefahren du hatte dabei mutmaßlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht beachtet. Dabei war sie mit dem Ford eines 25-Jährigen zusammengestoßen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und dabei insbesondere Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

