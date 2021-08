Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinenbronn: Unbekannte Täter brechen in Firma ein

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch, 20:00 Uhr und Donnerstag, 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude in der Straße "Im Maurer". Die Täter gelangten zunächst über das Dach in die Werkstatt und von dort aus über ein Fenster in ein Büro. Hier stießen die Täter auf einen Tresor, den sie gewaltsam öffneten. Über Art und Umfang des dabei erbeuteten Diebesgutes liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Personen, die in der Nacht zum Donnerstag verdächtige Wahrnehmungen im dortigen Gewerbegebiet gemacht haben, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 in Verbindung zu setzen.

