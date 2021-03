Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Bäckerfiliale in Dassow

Dassow (ots)

Nachdem am frühen Montagmorgen (15. März 2021) in eine Bäckerfiliale in Dassow eingebrochen worden ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckerfiliale in der Grevesmühlener Straße und entwendeten dort Bargeld in geringer Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf circa 100 Euro.

Die Kriminalpolizei hat am Tatort Spuren gesichert und die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die im Bereich der Grevesmühlener Straße Beobachtungen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten, gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 722 0 zu melden. Hinweise können auch bei der Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jeder beliebigen Polizeidienststelle gemeldet werden.

