Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Polizei warnt vor Taschendieben beim Einkaufen

Wismar (ots)

Bereits am zurückliegenden Freitag (12. März) haben Taschendiebe im Bereich der Polizeiinspektion Wismar in unterschiedlichen Einkaufsmärkten Geldbörsen gestohlen. Zwischen Freitagmorgen und dem frühen Nachmittag gab es insgesamt fünf solcher Diebstähle, die sich in Schönberg, Kritzow sowie Wismar ereigneten.

Überwiegend betroffen waren lebensältere Männer, die ihre Geldbörsen in Jacken- oder Umhängetaschen mit sich geführt haben. In allen Fällen kam es zum Verlust von Bargeld, mitgeführten Ausweisdokumenten sowie Gesundheits- und Bankkarten.

Die Kriminalpolizei hat in allen Fällen die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Zum Schutz vor Taschendieben rät die Polizei erneut:

- Wertgegenstände bestenfalls in verschlossenen Innentaschen, möglichst dicht am Körper, tragen. - Hand- und Umhängetaschen oder Geldbörsen sollten keinesfalls in Einkaufskörben oder -taschen abgelegt werden.

Weitere Tipps gibt es auf der Seite www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell