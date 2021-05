Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 15.05.2021

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Feuerteufel unterwegs - Seligenstadt

Mehrere lichterloh brennende Mülltonnen in der Berliner Straße (50er Hausnummer) wurden am frühen Samstagmorgen um 01:34 Uhr der Polizei Seligenstadt gemeldet. Nach Angaben der alarmierten Feuerwehr sei eine Selbstentzündung ausgeschlossen. "Feuer aus" konnte bereits kurz nach 02:00 Uhr gemeldet werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Eine Gefahr des Übergreifens der Flammen auf das Wohnhaus sei zu keiner Zeit gegeben gewesen. Zeugen, die zu diesem Zeitpunkt verdächtige Personen in der Berliner Straße beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Seligenstadt unter 06182-89300 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig

Keine Beiträge

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine Beiträge

Offenbach am Main, 15.05.2021, RENKER, PvD

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell