Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Leonberg: Unfall mit Leichtverletztem und 15.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Die 53-jährige Fahrerin eines Ford war am Donnerstagmorgen gegen 05:40 Uhr am Autobahndreieck Leonberg auf der mittleren Spur der Überleitung der A 81 auf die A 8 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz vor dem dortigen Fahrbahnteiler, der die linke Spur zuerst auf die A 8 leitet, fuhr sie der Ansage ihres Navigationsgeräts folgend über die Sperrfläche auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei den Mercedes eines 19-Jährigen, der trotz eingeleiteter Vollbremsung den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Durch den Aufprall wurde der junge Mann leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

