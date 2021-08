Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gäufelden: Verkehrsunfall mit 22.000 Euro Schaden

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch ereignete sich gegen 22:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße zwischen Öschelbronn und Talfingen. Eine 34-jährige Ford-Fahrerin wollte von der Landesstraße 1184 nach links auf die Landesstraße 1359 in Fahrtrichtung Öschelbronn abbiegen. Hierbei übersah sie vermutlich einen 63-Jährigen, der mit seinem Opel in Fahrtrichtung Talfingen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch beide Fahrzeuge stark beschädigt wurden und nicht mehr fahrbereit waren. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

