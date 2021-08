Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Täter werden bei Einbruchsversuch in Firma gestört

Ludwigsburg (ots)

Drei bislang unbekannte Täter versuchten mit einem eher außergewöhnlichen Vorgehen am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 00:50 Uhr in eine Firma im Bereich der Hermann-Gebauer-Straße einzudringen. Sie kletterten an den Führungsschienen der Außenjalousien die Fassade hoch, um dann über ein Fenster in das Gebäude eindringen zu können. Während ihrer Tatausführung wurden sie jedoch gestört, mussten von ihrem weiteren Vorhaben absehen und flüchteten auf ein angrenzendes Gelände. Der Polizeiposten Waldenbuch, Tel 07157 52699-0, sucht Zeugen, die zum Tathergang oder den Tätern Angaben machen können. Alle drei Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein, eine schlanke Statur haben und dunkel bekleidet gewesen sein. Der erste Täter trug dunkle Sportschuhe, der zweite Täter weiße Sportschuhe und der dritte war mit schwarzen Sportschuhen mit weißen Sohlen bekleidet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell