Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte randalieren auf dem Schulhof einer Gesamtschule

Bergisch Gladbach (ots)

Am Wochenende haben Unbekannte auf dem Schulhof einer Gesamtschule in der Borngasse in Paffrath randaliert. Gestern Morgen (22.02.) um 07:00 Uhr hat der Hausmeister der Schule die Polizei gerufen, nachdem er Beschädigungen und Farbschmierereien festgestellt hatte. Am Freitag zuvor, gegen 16:30 Uhr, war noch alles in Ordnung Die Unbekannten haben mit Pflastersteinen gegen die Gebäudefassade und eine Fensterscheibe geschlagen und mit roter Farbe "Teasy" auf eine Wand gesprüht. Der Sachschaden dürfte mindestens im mittleren dreistelligen Bereich liegen.

Bei Hinweisen werden Sie gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei zu wenden. (ct)

