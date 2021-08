Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen Wohnhaus gefahren und geflüchtet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bisher unbekannter Unfallverursacher stieß in der Nacht vom 13. auf den 14.08.2021 in der Rosengasse an der Einmündung Adelhof in Eberbach mit seinem PKW gegen die Fassade eines Wohnhauses und verursachte Sachschaden. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden an der Außenfassade zu kümmern.

Zeugen, welche den Unfallhergang beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Eberbach (Tel.: 06271/9120-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell