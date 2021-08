Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Weinheim/BAB 5: Präventive Alkoholkontrollen auf Autobahnraststätten und Parkplätzen an A 5; vier Lkw-Fahrer über 0,5 Promille unmittelbar vor Antritt der Weiterfahrt

Mannheim (ots)

Am Sonntagabend, in der Zeit zwischen 21.45 Uhr und 23:20 Uhr, führte die Autobahnpolizei Mannheim Schwerpunktkontrollen auf den Tank- und Rastanlagen Hardtwald sowie dem Autobahnparkplatz Wachenburg durch. Ziel dieser präventiven Maßnahmen, die in den letzten Jahren bereits mehrfach durchgeführt wurden, ist die Verhinderung von Trunkenheitsfahrten im Schwerlastverkehr.

Die vergangenen Kontrollen hatten ergeben, dass nicht wenige Lastkraftwagenfahrer nach Ablauf des Sonntagsfahrverbots, kurz vor Antritt der Weiterfahrt, teilweise erheblich alkoholisiert waren.

Dieser Eindruck bestätigte sich auch am Sonntagabend. Insgesamt 30 Lkw-Fahrer wurden kontrolliert. Fast ein Viertel von ihnen (nämlich acht Fahrer) waren alkoholisiert, davon hatten vier Fahrer einen Alkoholpegel von 0,5 Promille oder mehr. Der Spitzenwert lag bei fast 2,4 Promille bei einem Fahrer aus der Ukraine auf dem Autobahnparkplatz Wachenburg.

Allen Kontrollierten, die einen Promillewert von mindestens 0,5 Promille aufwiesen, wurde die Weiterfahrt untersagt. Ihre persönlichen Papiere, Pässe, Führerscheine und Frachtpapiere wurden beschlagnahmt und am Montag, nach Erlangung der Nüchternheit, wieder ausgehändigt.

Diese Kontrollen, die einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit und zur Bekämpfung der Hauptunfallursache "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" darstellen, werden auch in Zukunft intensiv fortgesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell