Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stader Polizei sucht unbekannten Unfallverursacher und Zeugen

StadeStade (ots)

Am Montag, den 14.12. ist es gegen 17:30 h in Stade in der Straße "Am Steinkamp" zu einem Unfall gekommen, für den die Ermittler jetzt auf die Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen sind.

Ein bisher unbekannter Autofahrer eines roten PKW war zu der Zeit in Richtung Bundesstraße 73 unterwegs uns hatte im Einmündungsbereich ein vorausfahrendes Auto überholt.

Beim Wiedereinscheren kollidierte er dann seitlich mit dem entgegenkommenden und verkehrsbedingt wartenden schwarzen Honda Civic eines 30-jährigen Staders, der noch versucht hatte, nach rechts auszuweichen.

Der Unfallverursacher kümmerte sich dann aber nicht weiter um den Fall und die Schadenregulierung und fuhr einfach davon. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Die Polizei Stade bitte nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, sich unter der Rufnummer 04141-102215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

