POL-MA: Sinsheim: 67-jähriger Mann überfallen, Polizei erstellt Fahndungsplakate und -flyer, Pressemitteilung Nr. 4

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach dem Raubüberfall, dem am Montag, den 09. August, kurz nach 15 Uhr, ein 67-jähriger Mann zum Opfer fiel, intensiviert das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die weitere Fahndung und erstellte Fahndungsplakate, die ab Montagnachmittag (16. August) an prominenten, öffentlichen Stellen im Bereich des Schwimmbadweges, der Neulandstraße sowie im Bereich des Hauptbahnhofes und in der Umgebung der Friedrichstraße ausgehängt werden.

Darüber hinaus wegen Flyer an Personen verteilt, die sich entlang des Schwimmbadweges gerne zum Spazierengehen aufhalten oder die Bahnhaltestelle "Museum/Arena" regelmäßig als Abfahrt- oder Ankunftshaltestelle nutzen. Die Fahnder erhoffen sich dadurch weitere Hinweise, insbesondere von den Personen, denen von der Tat nur lückenhaft oder noch gar nichts gehört haben.

Nach wie vor wird nach dem älteren Pärchen gesucht, die das Geschehen beobachtet haben dürften und nach der Tat ebenfalls in Richtung Innenstadt weitergingen. Diese für die Fahnder wichtigen Zeugen, sowie weitere Personen, die Hinweise zum Täter (ca. 20-25 Jahre; ca. 180 cm; normale Statur; dunkel gekleidet; dunkles Tuch oder Schal vor dem Gesicht -keine Stoffmaske-; schwarze Pistole; Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit hiesigem Dialekt und trug eine auffällige blaue Jogginghose mit hellen Streifen) geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

