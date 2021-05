Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210505-1: Sturmtief beschäftigte die Polizei - Rhein-Erft-Kreis

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Eugen sorgte nicht nur für turbulentes Wetter. Die Polizei musste zu knapp 30 Einsätzen ausrücken.

In der Zeit zwischen Dienstag (4. Mai) 11.40 Uhr und 18 Uhr erhielt die Polizeileitstelle mehrere Anrufe Hilfesuchender in Sachen Sturmtief und die dadurch entstandenen Schäden.

Bei 17 Gefahrenstellen unterstützte die Polizei die Feuerwehr kreisweit bei der Beseitigung größerer Äste und Bäume auf den Straßen. Gegen 15 Uhr beschädigte der Sturm einen Ampelmast in Pulheim auf der Steinstraße.

Um 12.40 Uhr stürzte in Brühl-Badorf ein Bauzaun auf eine Passantin in der Straße "An Hornsgarten". Sie kam leichtverletzt in ein Krankenhaus. Zehn Minuten später fiel in der Firmenichstraße in Alt-Hürth ein Baustellenschild in die Heckscheibe eines Autos. Im Bereich Kerpen-Sindorf beschädigten gegen 14 Uhr umherfliegende Mülltonnen mehrere Fahrzeuge, die auf der Hüttenstraße und der Breite Straße standen.

Um 17.40 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei darüber, dass der Fahrerin eines Sportwagens durch den Wind die Tür aus der Hand gerissen worden sein soll und diese gegen das danebenstehende Auto knallte. Polizisten fuhren zum Parkplatz des Verbrauchermarktes in der Straße "Hinter den Gärten" in Elsdorf und nahmen die Ermittlungen auf.

Die Polizei warnt vor markantem Wetter, welches gebietsweise - wenn auch abgeschwächt - immer noch vorherrscht. Passen Sie als Autofahrende Ihre Geschwindigkeiten an und bleiben Sie bremsbereit. Umstürzende Bäume oder herunterfallende Äste sind in ihrer Gefährlichkeit nicht zu unterschätzen. Bleiben Sie aufmerksam und nehmen Sie Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Helfen Sie bitte anderen, die sich erkennbar in einer hilfsbedürftigen Lage befinden. (bm)

