Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: 47-jähriger Autofahrer fuhr betrunken und ohne Führerschein

Bonn (ots)

Während ihrer Streifenfahrt fiel zwei Polizeibeamten der Kradgruppe der Bonner Polizei am Mittwochnachmittag (17.03.2021) gegen 16:15 Uhr ein VW Polo auf der Adenauerallee auf. An dem Wagen waren abgelaufene Kurzzeitkennzeichen angebracht. Die Motorradpolizisten hielten das Fahrzeug an. Der 47-jährige Fahrzeugführer gab bei der Kontrolle an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Aus dem Fahrzeuginnern und in der Atemluft war für die Beamten Alkoholgeruch wahrnehmbar. Das Angebot eines freiwilligen Atemalkoholvortests nahm der Mann nur zögerlich an, beim Verlassen des Fahrzeuges schwankte er stark. Der Test ergab schließlich einen Wert von rund 1,7 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, die ein Arzt dem 47-Jährigen auf einer Polizeiwache zur Beweissicherung entnahm.

Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrens ohne Führerschein.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell