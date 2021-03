Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: Einbruch in Konditorei - Unbekannter entwendete Laptop - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am 16.03.2021, in der Zeit zwischen 00:15 und 00:30 Uhr, machte sich eine noch unbekannte Person an dem Zugangs- und Schaufensterbereich einer Konditorei auf der Wenzelgasse in der Bonner City zu schaffen. Durch das gewaltsame Öffnen des Glasscheibenelementes gelangte der Einbrecher zunächst in den Verkaufsraum und von dort in das Büro, aus dem der Einbrecher nach den bisherigen Feststellungen ein Computerlaptop entwendete. Nach der Spurenlage verzehrte der Unbekannte noch einige Süßwaren in dem Geschäft, bevor er den Tatort mit seiner Beute verließ.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

