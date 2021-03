Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 der Bonner Polizei suchen Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntag (14.03.2021) auf der Klufterstraße in Friesdorf ereignet haben soll. Ein schwarzer Mercedes soll dort in der Zeit von 13:45 Uhr bis 17:20 Uhr beschädigt worden sein. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum vor der Hausnummer 29 geparkt. Als der der Fahrzeughalter gegen 17:20 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, fiel ihm ein Schaden auf der Beifahrerseite auf, die zum Gehweg hin zeigte.

Ein Zeuge meldete sich während der Unfallaufnahme und gab an, dass er gegen 17 Uhr eine ca. 40-Jährige Frau und ein ca. 5-Jähriges Kind beobachtet habe. Beide sollen Fährräder geschoben haben. Auf Höhe des Mercedes soll das Kind gestürzt sein und könnte den Schaden so verursacht haben. Das Kinderfahrrad hatte die Farbe Lila und die Schutzbleche waren gelb.

Weitere Hinweise zu dem beschriebenen Sachverhalt nimmt die Bonner Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

