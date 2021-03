Polizei Bonn

POL-BN: "Fridays for Future" Demonstration am Freitag, 19.03.2021

Bonn (ots)

Am kommenden Freitag (19.03.2021) findet in Bonn eine Demonstration unter dem Motto "Globaler Klimastreik" statt. Die Veranstalter von "Fridays for Future Bonn" rechnen mit rund 3.000 Teilnehmern.

Die Demonstranten versammeln sich gegen 11:30 Uhr zu einer Auftaktkundgebung am Bonner Hofgarten. Anschließend bewegen sich die Teilnehmer in zwei Aufzügen zunächst auf getrennten Aufzugswegen durch die Stadt:

Route 1:

Am Hofgarten, Kaiserplatz, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Südunterführung, Poppelsdorfer Allee, Wittelsbacherring, Viktoriabrücke, Hochstadenring, Bornheimer Straße, Berliner Platz, Oxfordstraße, Wilhelmstraße

Route 2:

Am Hofgarten, Adenauerallee, Zweite Fährgasse, Rathenauufer, Erste Fährgasse, Adenauerallee, Belderberg, Bertha-von-Suttner-Platz, Oxfordstraße, Wilhelmstraße

Gemeinsamer Aufzugsweg:

Kölnstraße, Bertha-von-Suttner-Platz, Belderberg, Rathausgasse, Bischofsplatz, Am Hof, Am Neutor, Am Hofgarten

Die Demonstration endet mit einer Abschlusskundgebung gegen 14:15 Uhr.

Für die Dauer der Versammlung kann entlang der Aufzugsstrecke es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell