POL-BN: Bornheim-Waldorf: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Raubüberfall

Bornheim (ots)

Das Kriminalkommissariat 32 der Bonner Polizei ermittelt nach einem versuchten Raubüberfall auf einen Getränkemarkt in Bornheim-Waldorf am späten Mittwochabend (17.03.2021).

Zur Tatzeit gegen 21:50 Uhr hatte ein Mann Ware auf das Kassenband des Marktes im Donnerbachweg gelegt und dann plötzlich unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld von einem Angestellten gefordert. Als dieser der Aufforderung nicht nachkam, schlug der Unbekannte ihm mit der Waffe gegen den Kopf. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde und musste später zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige flüchtete nach bisherigen Feststellungen ohne Beute vom Parkplatz des Marktes auf den Donnerbachweg und dann nach links in Richtung Blumenstraße. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Mannes, der wie folgend beschrieben wird:

Etwa 1,80 m groß - ca. Mitte zwanzig - dünne Statur - bekleidet mit schwarzem Pullover, dunkler Kappe oder Mütze - Mund-Nasen-Schutz - führte schwarze Pistole mit.

Nach der Tatortaufnahme und ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das Kriminalkommissariat 32 am Donnerstag die Ermittlungen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wer hat das Tatgeschehen am Mittwochabend beobachtet oder kann Hinweise zu dem flüchtigen Tatverdächtigen geben? Wer hat den Mann in Bornheim-Waldorf beobachtet? Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

