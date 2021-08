Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt-Ost: Unbekannte entwendeten Motorrad aus Tiefgarage - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt-Ost (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 24.07.2021 und Sonntag, 15.08.2021 entwendeten unbekannte Täter im Mannheimer Stadtteil Neckarstadt-Ost aus einer Tiefgarage ein abgestelltes Motorrad. Der 32-jährige Besitzer stellte das Motorrad am 24.07.2021, gegen 18 Uhr auf dem Motorradparkplatz einer Tiefgarage in der Neckarpromenade ab. Das Kraftrad sicherte er mit Lenkrad- und Bremsenschloss. Als er am 15.08.2021 gegen 14 Uhr zu dem Parkplatz zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Motorrad verschwunden war.

Bei dem Kraftrad handelt es sich um ein Motorrad der Marke BMW, Modell R1100R in der Farbe Grünmetallic. Es waren Mannheimer Kennzeichen angebracht.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen das Fahrzeug im genannten Zeitraum aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

