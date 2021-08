Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim: Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Ludwigsburg (ots)

Glück im Unglück hatte der 29-jährige Fahrer eines Kleintransporters bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18:35 Uhr auf der K 1643 zwischen Zaberfeld und Häfnerhaslach. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, wo sich sein Fahrzeug einmal überschlug und wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 29-Jährige zog sich dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste am der Unfallstelle ausgelaufene Betriebsstoffe abbinden und die Fahrbahn wurde anschließend von Mitarbeitenden der Straßenmeisterei gereinigt. Der nicht mehr fahrbereite Transporter wurde abgeschleppt.

