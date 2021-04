Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schadenfeuer in Restaurantbetrieb

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Heute Morgen, 15.04.2021, kam es zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb in der Carl-Zeiss-Straße in Hildesheim.

Nach vorliegenden Erkenntnissen brach das Feuer gegen 07:40 Uhr in einem Lagerraum, der an den Schankraum angrenzt, aus. Erste Polizeikräfte vor Ort stellten Flammenbildung und Rauch aus dem Dach und einem Fenster des Gebäudes fest. Die Berufsfeuerwehr löschte das Feuer anschließend mit Unterstützung ehrenamtlicher Retter aus dem Stadtgebiet.

Personen wurden nicht verletzt. Die Höhe des Schadens kann momentan noch nicht beziffert werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die Carl-Zeiss-Straße sowie die Straße Linnenkamp voll gesperrt werden.

Der Brandort wurde im Rahmen der ersten polizeilichen Ermittlungen beschlagnahmt. Die Brandursache ist bisher unklar. Diesbezüglich werden Beamte des 1. Fachkommissariats der Polizeiinspektion Hildesheim voraussichtlich morgen die Ermittlungen fortführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell