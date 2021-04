Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kurpark und angrenzender Bereich mit über 100 Schildern plakatiert -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - In der zurückliegenden Nacht, Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, hat ein oder mehrere unbekannte Täter den Kurpark und die angrenzenden Straßen heimgesucht. Die Täter brachten dabei über 100 laminierte und DIN A4 große Plakate an Parkbänken und Schaukästen an. Die Plakate thematisieren dabei das Thema "Corona", welches offensichtlich verleugnet werden soll. Der oder die Täter müssen entsprechend lange im Bereich des Kurparks unterwegs gewesen sein. Möglicherweise wurden sie bei der Tatbegehung ggf. auch unbewusst beobachtet. Mitarbeiter der Stadt bzw. Kurbetriebsgesellschaft sind seit einiger Zeit damit beschäftigt, sämtliche Plakate einzusammeln. Es wurde zunächst ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Die Plakate werden nun auf weitere, mögliche strafrechtliche Inhalte hin überprüft. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth, Tel.: 05063-9010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell