Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Jugendliche werden beim Eindringen in ein Gebäude überrascht

Hildesheim (ots)

Bockenem (web) - Am gestrigen Mittwoch, gegen 17:10 Uhr, wurde der Polizei in Bad Salzdetfurth mitgeteilt, dass soeben zwei Jugendliche versucht haben sollen, in das ehemalige Kinderheim in der Karl-Binder-Straße einzudringen. Bei Tatentdeckung waren die Täter sofort geflüchtet.

Bereits in der jüngeren Vergangenheit wurde das Gebäude mehrfach angegangen. Die Täter haben dabei diverse Sachbeschädigungen im Objekt begangen (u. a. Feuerlöscher entleert).

Aufgrund der Meldung begaben sich insgesamt vier Streifenwagen der Bad Salzdetfurth Polizei und der Autobahnpolizei Hildesheim zum Tatort. Die beiden Jugendlichen (1 x männl./ 1 x weibl.) konnten in der Fahndung im Bereich Stadtpark/ Tennisplätze angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Konfrontiert mit dem Tatvorwurf räumten die beiden 15jährigen aus der Gemeinde Holle und dem Stadtgebiet Bockenem die Tatumstände ein. Mindestens eine weitere Tat, in diesem Fall waren die Jugendlichen in das Objekt eingedrungen, konnte den beiden bereits zweifelsfrei zugeordnet werden. Für welche Taten sie weiterhin verantwortlich sind, auch in Hinblick auf die vorangegangenen Sachbeschädigungen, werden nun die weiteren Ermittlungen ergeben. Beide Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruch wurde eingeleitet.

