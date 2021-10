Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Glück gehabt - Betrug gescheitert + Grabkreuz beschädigt + 3 x Sachbeschädigung + Autofahrer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss

Marburg-Biedenkopf (ots)

Landkreis - Glück gehabt - Betrug gescheitert

Richtig Glück hatte das Opfer eines Betrugs. Die Frau aus dem Ebsdorfergrund konnte die drei Einkäufe, die der Betrüger mit dem ausgespähten Passwort tätigte, rückgängig machen, sodass kein Schaden entstand. Was war passiert? Am Donnerstag, 30. September, gegen 15.30 Uhr, meldete sich telefonisch ein freundlicher Mann, angeblich ein Mitarbeiter eines Softwareherstellers. Er wickelte sein Opfer verbal und rhetorisch geschickt ein, täuschte es und erhielt dadurch den erwünschten Fernzugriff auf den Computer. Dieser Zugriff bescherte ihm dann das Ausspähen eines Passwortes für die Bezahlung von Einkäufen im Internet. Die Polizei rät aus gegebenem Anlass erneut zur besonderen Vorsicht und warnt vor Betrügern am Telefon. Die Geschichten der Enkeltrickbetrüger, Schockanrufer, angeblichen Polizeibeamten, Mitarbeitern von Institutionen, Behörden oder sonstigen Dienstleistern sind so vielfältig, dass man sie gar nicht abschließend aufzählen kann. Letztlich geht es am Telefon aber immer um Geld, Vermögen oder Daten. Allerspätestens zu diesem Zeitpunkt ist besondere Vorsicht oberstes Gebot. "Geben Sie niemals persönliche Daten bei einem unerwarteten bzw. nicht selbst veranlassten Telefonanruf preis und gehen Sie nie auf finanzielle Forderungen ein. Also überweisen Sie niemals Geld, übergeben Sie nie Geld oder sonstiges Vermögen an Fremde, geben Sie keine persönlichen Informationen, Kennwörter oder Geheimnummern weiter, übermitteln Sie keine Gutscheincodes, lassen Sie einen Fremdzugriff auf den Computer nicht zu. Legen Sie einfach auf. Wählen Sie bewusst neu und rufen Sie zurück. So können Sie verhindern, Opfer von Betrügern am Telefon zu werden."

Marburg - Grabkreuz beschädigt

Nach der Beschädigung eines Kreuzes auf einem Grab auf dem Friedhof an der Ockershäuser Allee ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Die Tat war zwischen 15.30 Uhr am Dienstag und 07 Uhr am folgenden Mittwoch, 29. September. Wer hat in dieser Zeit auf dem Friedhof Beobachtungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Kratzer auf der Motorhaube

Ein ca. 40 Zentimeter langer Kratzer auf der Motorhaube bedeutet einen Schaden von mindestens 500 Euro. Der von der Sachbeschädigung betroffene graue Citroen C3 parkte zur Tatzeit von Mittwoch auf Donnerstag, 30. September, zwischen 23 und 09 Uhr, auf der Straße vor einem Anwesen in der Leipziger Straße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Zwei Reifen platt

Aufgrund der Spuren geht die Polizei derzeit von einer mutwilligen Sachbeschädigung aus. Als die Fahrerin am Samstag, 02. Oktober, gegen 04 Uhr. ihren am Vorabend um 19 Uhr abgestellten blauen Renault Koleos benutzen will, stellte sie zwei offenbar plattgestochene Reifen fest. Das Auto parkte auf der Straße vor einem Anwesen in der Oderstraße. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Löcher in der Scheibe

Zwischen Freitag und Montag, 04. Oktober, gegen 13 Uhr, entstand ein Schaden an zwei Glasscheiben eines gewerblich genutzten Gebäudes in der Schulstraße. In beide Fenstern waren jeweils zwei relativ kleine, nicht durchgehende Löcher oder Einschläge an der Außenseite. Beide Fenster müssen ausgetauscht werden, sodass die Betroffenen derzeit mit einem Schaden von mindestens 2000 Euro rechnen. Derzeit gibt es keine Anhaltspunkte oder Spuren, die Rückschlüsse auf die Art und Weise der Entstehung des Schadens zulassen. Die Polizei ermittelt wegen der Sachbeschädigung. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Breidenbach - Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 30 Jahre alter Autofahrer bestätigte bei der Polizeikontrolle in Breidenbach am Montag, 04. Oktober, um 23.10 Uhr, den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, in dem er einräumte am Sonntag mehrere Joints geraucht zu haben. Die Polizei veranlasste daraufhin die notwendige Blutprobe und unterband eine Weiterfahrt.

Stadtallendorf - Betrunken gefahren

Die Polizei beendete in der Nacht zum Dienstag, 05. Oktober, gegen 00.40 Uhr die Autofahrt eines im Ostkreis lebenden Mannes. Sein Alkotest zeigte 1,3 Promille an, sodass die Polizei eine Blutprobe veranlasste und zudem den Führerschein beschlagnahmte.

Marburg - Positiver Drogentest

Der positiven Reaktion des Drogentests auf THC folgten die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Blutprobe. Die Kontrolle des Autofahrers war am Montag, 04. Oktober, um 16.50 Uhr, auf der Konrad-Adenauer-Brücke.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell