POL-MR: Unfallfluchten in Stadtallendorf, Ginseldorf und Marburg - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Stadtallendorf - Schwarzer Sharan beschädigt

Am 01. Oktober zeigte der Besitzer einen durch eine Unfallflucht entstandenen Schaden an seinem schwarzen VW Sharan an. Der Schaden ist vorne links und beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Die Unfallflucht ereignete sich bereits zwischen Montag, 06. und Mittwoch 22. September. Leider konnte der Autobesitzer keinen konkreten Unfallort angeben. Als einen möglichen Unfallort benannte er die Warthestraße. Wer hat ein Manöver beobachtet, bei dem es zu einem Schaden an einem geparkten schwarzen VW Sharan gekommen sein könnte? Hinweise zu entsprechenden Beobachtungen bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach - Unfallflucht auf dem Parkplatz der Therme

Am Freitag, 01. Oktober, kam es zwischen 15.50 und 18.40 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz der Therme. Vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver entstand an einem schwarzen Audi A 4 mit Marburger Kennzeichen (MR) hinten links ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Der Verursacher hinterließ keine Nachricht am Auto und rief auch nicht die Polizei an. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer*in geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Ginseldorf - Schaden am roten Subaru Forester

Wo der Schaden an der Frontstoßstange in Höhe von mindestens 800 Euro genau entstand konnte der Besitzer nicht sagen. Entstanden sein müsste dieser zwischen Mittwoch 15. und Donnerstag 30. September. Das Auto parkte in dieser Zeit an den verschiedensten Orten in Marburg. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es an der vorderen Stoßstange des roten SUV zu dem Schaden gekommen sein könnte?

Marburg - Blauen Citroen Berlingo angefahren

Am Freitag, 01. Oktober, zwischen 10 und 15.45 Uhr beschädigte entstand vermutlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver am Gepäckträger eines blauen Citroen Berlingo ein Schaden von 525 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Unfallort war die Haspelstraße.

Marburg - Unfallflucht auf dem Weg zum Sportplatz

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte ein noch unbekanntes Fahrzeug einen roten Opel Corsa und verursachte an der Beifahrerseite einen Schaden von mindestens 2000 Euro. Die Unfallspuren am roten Auto deuten auf ein helles, eventuell sogar weißes verursachendes Fahrzeug hin. Der Unfall war am Samstag, 02. Oktober, in der Verlängerung der Straße Am Rain. Diese Verlängerung führt zu einem Fußballplatz. Der rote Opel stand vom Fußballplatz aus gesehen quasi entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand. Wer hat den Unfall beobachtet? Wo steht seit Samstagnachmittag ein frisch unfallbeschädigtes helles, eventuell weißes Auto mit roter Fremdfarbe an der Schadensstelle?

Hinweise zu den Unfallfluchten in Ginseldorf und Marburg bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

