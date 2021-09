Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Doppelhaushälfte

Willich-Schiefbahn (ots)

Unbekannte hebelte am 25.09.2021 in der Zeit zwischen 16:00 und 19:00 h die rückwärtige Terrassentüre einer Doppelhaushälfte an der Jakob-Germes-Straße auf. Offensichtlich stahlen sie jedoch nichts aus dem Haus. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter 02162 / 377-0 erbeten./mikö (797)

