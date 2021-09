Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Vollendeter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Freitag, 24.09.2021 in der Zeit von 08:30 Uhr bis 19:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter auf der Gangesallee in den Garten eines freistehenden Einfamilienhauses. Von dort aus verschafften sie sich Zugang zum Haus. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und Schränke. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-3770 erbeten. /tg (794)

