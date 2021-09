Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Schwalmtal (ots)

In der Zeit von Montag, 20.09.21, 06:00 Uhr bis Freitag, 24.09.21, 13:30 Uhr gelangten bisher unbekannte Täter in den Garten eines Einfamilienhauses auf dem Kronenweg. Dort versuchten sie durch hochdrücken der Rollläden in das Haus zu gelangen. Es blieb bei dem Versuch und die Täter gelangten nicht in das Haus. Hinweise werden an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02162-3770 erbeten. /tg (793)

