Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Einbrecher schieben Terrassentür gewaltsam auf - Kripo bittet um Hinweise

Willich-Schiefbahn (ots)

Am Donnerstag zwischen 20.00 und 21.30 Uhr sind unbekannte Täter in Schiefbahn auf der Straße Kleine Frehn in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie schoben gewaltsam eine Terrassentür auf und durchwühlten im Haus diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten einige tausend Euro Bargeld und diverse Schmuckstücke. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (790)

