Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Einbrecher hebeln Terrassentür auf - Zeugensuche

Willich-Neersen (ots)

In der Zeit zwischen vergangener Woche Freitag, 9 Uhr, und Donnerstag, 21.30 Uhr, sind unbekannte Täter in Neersen auf der Hauptstraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie hebelten die Terrassentür auf und durchwühlten im Haus Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten zig hundert Euro Bargeld, einen Fahrzeugbrief und diverse Schlüssel. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (788)

