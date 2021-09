Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Zeugensuche nach tödlichem Motorradunfall

Nettetal-Lobberich (ots)

In der Meldung 783 hat die Polizei von einem tödlichen Motorradunfall in Lobberich auf der B 509 berichtet. Ein 53-jähriger Deutscher aus Mönchengladbach bog am Mittwoch gegen 18.45 Uhr von der B 509 mit einem Auto nach links auf die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz ab. Dabei missachtete er den Vorrang eines ihm entgegenkommenden Motorradfahrers. Der 25-jährige Motorradfahrer aus Viersen erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Das Verkehrskommissariat bittet mögliche Unfallzeugen sich unter der Rufnummer 02162 377-0 zu melden. /mr (785)

