Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlicher

Willich (ots)

In unserer Meldung 779 haben wir von einer vermissten 17-Jährigen berichtet, die seit dem 13. September aus einer Jugendwohngruppe in Willich vermisst wird. Der veröffentlichte Link zum Fahndungsportal NRW hat sich geändert. Bild und Beschreibung der 17-Jährigen sind nun unter folgendem Link hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/willich-vermisste-jugendliche

Bitte teilen Sie immer nur diesen Link, laden Sie keine Fotos herunter, um sie selbst zu veröffentlichen. Mit diesem Link ist sichergestellt, dass die Fahndung aus dem Netz verschwindet, sobald die Jugendliche wieder auftaucht. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort an die Polizei in Viersen bitte unter der Rufnummer 02162 377-0 oder an jede andere Polizeidienststelle. In Notfällen wählen Sie die 110. /mr (782)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell