Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: 84-jährige Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Nettetal-Schaag (ots)

Am Dienstag gegen 15.35 Uhr ist eine 84-jährige Nettetalerin in Schaag auf dem Mühlenbachweg mit einem Fahrrad in Richtung Brachter Straße gefahren. In Höhe des Mühlenbachweges 31 passierte sie die dortigen Verkehrspoller, um geradeaus weiterzufahren. Dabei habe sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verloren und sei gestürzt. Die Seniorin verletzte sich durch den Sturz schwer. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Nettetaler Krankenhaus. /mr (780)

