Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrerin missachtet beim Abbiegen Vorrang einer Fußgängerin - Fußgängerin schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag gegen 10.50 Uhr ist eine 77-jährige Deutsche aus Viersen in Süchteln von der Höhenstraße nach links auf die Düsseldorfer Straße abgebogen. Dabei missachtete sie den Vorrang einer 87-jährigen Viersenerin, die zu Fuß bei Grün die Straße überquerte und ihr entgegen kam. Durch den Zusammenstoß stürzte die 87-Jährige und wurde dabei schwer verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie in ein Viersener Krankenhaus. /mr (778)

