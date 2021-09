Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Boisheim: Auto in Brand gesetzt - Kripo sucht Zeugen

Viersen-Boisheim (ots)

Am Montag gegen 0 Uhr hat in Boisheim auf dem Pütterhöfer Weg/Im Winkel ein Auto gebrannt. Der Brandort liegt am Rand eines Wohngebietes und geht in einen landwirtschaftlich genutzten Bereich über. Das Auto, ein alter VW Golf, brannte im Frontbereich. Die Feuerwehr Boisheim löschte den Brand. Die Kripo geht davon aus, dass der Golf angezündet wurde. Die Ermittlungen dauern an. Das Kriminalkommissariat 1 bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Rufnummer 02162 377-0. /mr (775)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell