POL-KA: (KA) Östringen - Unfall am Friedhof - Frau von Auto angefahren und schwer verletzt

Östringen (ots)

Eine 73 Jahre alte Frau wurde am Samstagnachmittag auf dem Gelände des Friedhofparkplatzes am Marienweg in Östringen von einem ausparkenden Auto erfasst und schwer verletzt. Ein 27-jähriger Autofahrer setzte gegen 14.40 Uhr seinen Audi aus einer Parklücke zurück und übersah die Dame, die daraufhin vom Heck getroffen wurde und zu Boden stürzte. Der hinzugeeilte Rettungsdienst brachte sie mit einer schweren Beinverletzung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

