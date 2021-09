Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 210920-Willich: Fahrradfahrerin kollidiert mit stehendem Pkw

Willich (ots)

Am Montag gegen 16:10 Uhr kollidierte eine 46jährige Willicher Fahrradfahrerin mit ihrem Fahrrad beim Rechtsabbiegen mit einem bereits am rechten Fahrbahnrand der Straße, in die sie einbog, stehenden Pkw, dessen Fahrer ihr Heranfahren bemerkt hatte und seinen Pkw bereits bis zum Stillstand abgebremst hatte. Die Fahrradfahrerin fuhr mit ihrem Fahrrad in die linke Fahrzeugseite des Pkw und verletzte sich hierbei leicht. Ein RTW wurde nicht benötigt. Es entstand Sachschaden am Fahrrad und am Pkw. /RB (776)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell