Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210126-2: Fahrzeugdieb flüchtete vor Polizeistreife - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (26. Januar) haben zwei Streifenbeamte einen vorangegangenen Einsatz beendet, als ihnen plötzlich ein verdächtiger Wagen entgegengekommen ist. Gegen 02:45 Uhr begegnete der bislang unbekannte Fahrer mit einem Auto den Beamten auf der Franz-Boss-Straße. In Höhe des Marianne-Andreas-Wegs fuhr er den Polizisten noch wenige Meter entgegen und bog plötzlich nach links ab. Die Beamten folgten dem Fahrzeug und stellten in einem Kurvenbereich den Wagen ohne Fahrer fest. Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung ein. Der Motor des Wagens lief nicht mehr und die Beifahrertür stand offen. Einen Schlüssel konnten die Polizisten ebenfalls nicht finden. Die Halterin des Wagens teilte den Beamten mit, dass sie den Wagen zur Reparatur in einer Werkstatt in Bornheim abgegeben hatte. Die Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief bislang erfolglos. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die den Fahrer bei der Flucht gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell