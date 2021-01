Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210125-3: Einbruch in Kindergarten - Wesseling

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. In der Zeit von Samstag (17:45 Uhr) bis Sonntag (24. Januar, 09:00 Uhr) sind unbekannte Täter in den Naturkindergarten am Falkenweg eingebrochen. Die bislang unbekannten Personen drehten eine Videokamera zur Seite, um die Aufnahme ihrer Person zu verhindern. Danach hebelten sie die ausgebauten Seefrachtcontainer auf und durchsuchten mehrere Schränke. Die genaue Beute ist bislang unbekannt. Die Ermittler des Kriminalkommissariats 23 bitten Zeugen, die verdächtige Personen in dem oben genannten Tatzeitraum am Falkenweg gesehen oder vorab verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (akl)

