Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St. Tönis: Zehnjähriger Radfahrer stößt beim Linksabbiegen mit Rechtsabbiegenden Auto zusammen - Junge leicht verletzt

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Am Montag gegen 15.35 Uhr ist ein zehnjähriger Tönisvorster auf seinem Schulweg in St. Tönis auf der Dammstraße mit einem Fahrrad gefahren. An der Kreuzung zur Willicher Straße bog der Junge nach links ab. Da er hier die Vorfahrt achten musste, habe er nach links und rechts geschaut und gesehen, dass ihm entgegenkommend ein Auto am Kreuzungsbereich stand. Beim Abbiegen habe er nicht bemerkt, dass das ihm entgegenkommende Auto nach rechts auf die Willicher Straße abgebogen sei. Der 44-jährige Autofahrer aus Tönisvorst stieß an den Hinterreifen. Er habe den Zehnjährigen erst unmittelbar vor dem Zusammenstoß wahrgenommen und gebremst. Durch den Sturz verletzte sich der Junge leicht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (777)

