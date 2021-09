Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Anrath: Einbrecher werfen Terrassentürscheibe ein - Kripo bittet um Hinweise

Willich-Anrath (ots)

Am Dienstag zwischen 7.30 und 13.45 Uhr sind unbekannte Täter in Anrath auf der Straße Clörath in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie warfen im rückwärtigen Bereich eine Terrassentürscheibe ein und durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten einige hundert Euro Bargeld und einige Schmuckstücke. Über den weiteren Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Nachbarn hörten gegen 12.25 Uhr ein lautes Geräusch, konnten zu diesem Zeitpunkt jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Hinweise auf weitere verdächtige Geräusche oder Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (781)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell