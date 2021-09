Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr befuhr ein 53jähriger PKW-Führer aus Mönchengladbach in Nettetal-Lobberich die Lobbericher Straße aus Richtung Boisheim kommend in Richtung Lobberich-Dyck. An der Autobahnanschlussstelle Nettetal wollte er nach links auf die Autobahn 61 in Fahrtrichtung Koblenz abbiegen. Dabei übersah er einen 25jährigen Motorradfahrer aus Viersen-Süchteln, der die Nettetaler Sraße in Richtung Boisheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Kradfahrer derart schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der PKW-Führer wurde leicht verletzt. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. /UR (783)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell