Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Sieben Einbruchsversuche auf der Paul-Heimen-Straße - Kripo bittet um Hinweise und weist auf Aktionswochenende gegen Wohnungseinbruch Ende Oktober hin

Viersen-Dülken (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 10 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in Dülken auf der Paul-Heimen-Straße in sieben Häuser einzubrechen. In allen Fällen versuchten die Einbrecher das Haustürschloss zu überwinden, scheiterten jedoch überall an der guten Türsicherung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen.

Aktionswochenende der Polizei NRW gegen Wohnungseinbruch vom 29. bis 31. Oktober - "Riegel vor! Sicher ist sicher."

Siebenmal konnte den Einbrechern auf der Paul-Heimen-Straße der "Riegel vor!" geschoben werden. Diese sieben Einbruchsversuche haben einmal mehr gezeigt, wie wichtig eine gute Absicherung der eigenen vier Wände ist.

Daher führen das LKA NRW und die Kreispolizeibehörden zu Beginn der "dunklen Jahreszeit" vom 29. bis 31. Oktober ein landesweites Aktionswochenende zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls "Riegel vor! Sicher ist sicherer" durch. Dieses Aktionswochenende findet parallel zum bundesweiten "Tag des Einbruchschutzes" der Einbruchschutzkampagne "K-Einbruch" statt.

Häuser und Wohnungen haben viele Schwachstellen. Die Erfahrungen über Tatorte, Tatzeiten und Täterarbeitsweisen (Modus operandi) machen die Polizei zu Ihrem kompetenten Ansprechpartner in Fragen der Sicherheit.

Die Beratungsstelle der Kriminalpolizei in Dülken bietet Ihnen eine kostenlose und neutrale Beratung zum Einbruchschutz an. Melden Sie sich dafür bitte telefonisch unter der Rufnummer 02162 377-3137 auf unserem Anrufbeantworter an und hinterlassen Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Sie werden zurückgerufen. Infos dazu auch unter https://viersen.polizei.nrw

Ihre Polizei wünscht Ihnen eine sichere und gesunde Zeit. /mr (784)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell