Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Versuchter Einbruch in Tankstelle - 13-jähriger unter Tatverdacht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring

05.08.2021, 03.45 Uhr

Am frühen Donnerstagmorgen versuchte ein 13-jähriger Junge die Scheibe einer Tankstelle am Berliner Ring einzuschmeißen. Dies bemerkte ein aufmerksamer Zeuge und verständigte die Polizei. Noch in der Nähe konnte der Junge durch die eingesetzten Beamten in einem Gebüsch gefunden werden.

Am frühen Donnerstagmorgen hörte ein Zeuge einen lauten Knall aus dem Bereich einer Tankstelle am Berliner Ring. Als er zu der Tankstelle rübersah, bemerkte er eine Person, die in Richtung Volksbank weglief. Daraufhin verständigte er sofort die Polizei. Wie die eingesetzten Beamten feststellten, war Eine Scheibe der Tankstelle eingeschlagen worden. Bei der Absuche der näheren Umgebung konnte der 13-Jährige unter einem Gebüsch angetroffen werden. Der Minderjährige wurde an Erziehungsberechtigte übergeben. Die Ermittlungen dauern an

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell