Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei E-Roller-Fahrer unter Alkoholeinfluss erwischt - Zwei Fahrer leichtverletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltbergstraße

05.08.2021, 20.45 Uhr

Zwischen Donnerstagabend wurden gleich drei Fahrer festgestellt, die trotz Alkoholkonsums mit E-Rollern unterwegs waren. Zwei 24 und 45 Jahre alte Fahrer hatten 2,36 und 1,25 Promille. Beide stürzten mit den Zweirädern und verletzten sich leicht. Bei ihnen wurden Blutproben angeordnet. Ein 35-Jähriger war mit 1,0 Promille knapp unter der Grenze zu einem Straftatbestand. Von ihm wurde ebenfalls Blut entnommen.

Zunächst wurde eine Streifenbesatzung am Donnerstagabend in die Wohltbergstraße gerufen. Dort war der 24-Jährige mit einem E-Roller gestürzt und wurde in einem Rettungswagen behandelt. Zuvor konnte ein Zeuge beobachten, wie der Roller-Fahrer in erheblichen Schlangenlinien fuhr und dann mit einer Ampel kollidierte. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten einen Rettungswagen. Die eingestzten Beamten ließen einen Alcotest durchführen. Dieser ergab beim ersten Versuch einen Wert von 2,36 Promille und beim zweiten einen Wert von 2,67 Promille. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der 24-Jährige zwischen dem Unfall und dem Erscheinen der Beamten noch Alkohol getrunken hatte, wurden zwei Blutproben angeordnet.

Einige Stunden später mussten Polizeibeamte erneut zu einem Unfall mit einem E-Roller-Fahrer, der in diesem Fall auf der Helmstedter Straße gestürzt war. Der 45-Jährige war mit einem 35-Jährigen unterwegs, die sich beide einen E-Roller gemietet hatten. Wie es genau zu dem Sturz kam, ist bisher unklar. Beim Eintreffen der Beamten wurde der Wolfsburger bereits in einem Rettungswagen behandelt. Ein freiwillig durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutentnahme wurde daraufhin angeordnet und im Klinikum Wolfsburg entnommen. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, somit brauchte keine Sicherstellung eines Führerscheins erfolgen. Da die eingesetzten Beamten auch bei dem zweiten Roller-Fahrer Atemalkohol feststellten wurde auch bei dem 35-Jährigen ein Test durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,0 Promille. Auch bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet, mit der er sich auch einverstanden erklärte.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell